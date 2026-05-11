Achieve Life Sciences Aktie
WKN DE: A2QAR3 / ISIN: US0044685008
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11.05.2026 07:01:06
Ausblick: Achieve Life Sciences zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Achieve Life Sciences stellt am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,299 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 19,19 Prozent erhöht. Damals waren -0,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Umsatz von 0,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -1,261 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,250 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 0,0 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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