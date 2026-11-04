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WKN DE: A0MXU1 / ISIN: US0044981019

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: ACI Worldwide präsentiert Quartalsergebnisse

ACI Worldwide wird am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,366 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,880 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 421,9 Millionen USD – ein Minus von 12,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ACI Worldwide 482,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,61 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,16 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,91 Milliarden USD, gegenüber 1,76 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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