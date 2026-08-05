Ausblick: ACI Worldwide stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ACI Worldwide wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,295 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei ACI Worldwide noch ein Gewinn pro Aktie von 0,120 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 7,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 430,6 Millionen USD gegenüber 401,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,52 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,16 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,90 Milliarden USD, gegenüber 1,76 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at