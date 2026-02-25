Ausblick: ACI Worldwide zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ACI Worldwide wird am 26.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,800 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,930 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 453,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 464,6 Millionen USD aus.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,34 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,91 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 1,74 Milliarden USD, gegenüber 1,59 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at