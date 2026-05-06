Ausblick: ACI Worldwide zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ACI Worldwide wird am 07.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,288 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,550 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll ACI Worldwide nach den Prognosen von 5 Analysten 410,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 394,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,45 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,16 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,89 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,76 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at