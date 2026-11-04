ACM Researc a Aktie
WKN DE: A2H62F / ISIN: US00108J1097
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: ACM Research A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
ACM Research A lässt sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird ACM Research A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,505 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte ACM Research A ein EPS von 0,520 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll ACM Research A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,38 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 310,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 269,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,22 USD, gegenüber 1,37 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 1,17 Milliarden USD im Vergleich zu 901,3 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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