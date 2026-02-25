Ausblick: ACM Research A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ACM Research A wird am 26.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,445 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,460 USD je Aktie erzielt worden.

ACM Research A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 241,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 223,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

7 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,74 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,53 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 896,7 Millionen USD, gegenüber 782,1 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at