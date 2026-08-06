ACM Researc a Aktie

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WKN DE: A2H62F / ISIN: US00108J1097

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06.08.2026 07:01:06

Ausblick: ACM Research A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

ACM Research A wird am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,419 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,440 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll ACM Research A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,03 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 269,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 215,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,00 USD im Vergleich zu 1,37 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 1,15 Milliarden USD, gegenüber 901,3 Millionen USD ein Jahr zuvor.

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