Ausblick: ACM Research (Shanghai) ,Inc Registered A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

ACM Research (Shanghai) ,Inc Registered A stellt am 30.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,991 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 37,64 Prozent erhöht. Damals waren 0,720 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 22,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,92 Milliarden CNY gegenüber 1,57 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,40 CNY im Vergleich zu 2,64 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 6,97 Milliarden CNY, gegenüber 5,62 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at