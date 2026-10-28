Ausblick: ACM Research (Shanghai) ,Inc Registered A legt Quartalsergebnis vor

ACM Research (Shanghai) ,Inc Registered A öffnet am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst schätzt, dass ACM Research (Shanghai) ,Inc Registered A für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,916 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 28,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 2,42 Milliarden CNY gegenüber 1,88 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,86 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,10 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 8,54 Milliarden CNY, gegenüber 6,79 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at