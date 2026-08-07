ACM Research Aktie
WKN DE: A3E17H / ISIN: CNE100004ZD8
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07.08.2026 07:01:06
Ausblick: ACM Research (Shanghai) ,Inc Registered A präsentiert Quartalsergebnisse
ACM Research (Shanghai) ,Inc Registered A wird am 08.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,806 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,02 CNY je Aktie erzielt worden.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 13,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,96 Milliarden CNY. Dementsprechend geht der Experte bei ACM Research (Shanghai) ,Inc Registered A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,21 Milliarden CNY aus.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,36 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,10 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 8,48 Milliarden CNY, gegenüber 6,79 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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