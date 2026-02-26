Ausblick: ACM Research (Shanghai) ,Inc Registered A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ACM Research (Shanghai) ,Inc Registered A äußert sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,673 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte ACM Research (Shanghai) ,Inc Registered A 0,900 CNY je Aktie eingenommen.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 1,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,64 Milliarden CNY. Dementsprechend geht der Experte bei ACM Research (Shanghai) ,Inc Registered A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,67 Milliarden CNY aus.

Die Prognosen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,47 CNY, gegenüber 2,64 CNY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 6,97 Milliarden CNY im Vergleich zu 5,62 Milliarden CNY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at