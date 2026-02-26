ACM Research Aktie
WKN DE: A3E17H / ISIN: CNE100004ZD8
|
26.02.2026 07:01:06
Ausblick: ACM Research (Shanghai) ,Inc Registered A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
ACM Research (Shanghai) ,Inc Registered A äußert sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,673 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte ACM Research (Shanghai) ,Inc Registered A 0,900 CNY je Aktie eingenommen.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 1,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,64 Milliarden CNY. Dementsprechend geht der Experte bei ACM Research (Shanghai) ,Inc Registered A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,67 Milliarden CNY aus.
Die Prognosen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,47 CNY, gegenüber 2,64 CNY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 6,97 Milliarden CNY im Vergleich zu 5,62 Milliarden CNY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ACM Research (Shanghai) ,Inc. Registered Shs -A-
Analysen zu ACM Research (Shanghai) ,Inc. Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|ACM Research (Shanghai) ,Inc. Registered Shs -A-
|187,45
|2,15%