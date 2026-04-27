Ausblick: ACM Research (Shanghai) ,Inc Registered A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ACM Research (Shanghai) ,Inc Registered A veröffentlicht am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,578 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte ACM Research (Shanghai) ,Inc Registered A noch 0,560 CNY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 20,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 1,58 Milliarden CNY gegenüber 1,30 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 3,73 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,10 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 8,76 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 6,79 Milliarden CNY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at