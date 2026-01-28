Acme Solar Holdings Aktie

Acme Solar Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40UGW / ISIN: INE622W01025

28.01.2026 07:01:06

Ausblick: Acme Solar stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Acme Solar wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,50 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,09 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4,86 Milliarden INR – ein Plus von 39,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Acme Solar 3,49 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 7,67 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,55 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 21,20 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 14,05 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

