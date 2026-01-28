Acme Solar Holdings Aktie
WKN DE: A40UGW / ISIN: INE622W01025
|
28.01.2026 07:01:06
Ausblick: Acme Solar stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Acme Solar wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,50 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,09 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4,86 Milliarden INR – ein Plus von 39,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Acme Solar 3,49 Milliarden INR erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 7,67 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,55 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 21,20 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 14,05 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Acme Solar Holdings Limited Registered Shs 144A Reg S
|
28.01.26
|Ausblick: Acme Solar stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
02.11.25
|Ausblick: Acme Solar stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
19.10.25
|Erste Schätzungen: Acme Solar öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)