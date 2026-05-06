Ausblick: Acme Solar zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Acme Solar stellt am 07.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 2,00 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Acme Solar 2,15 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Acme Solar nach den Prognosen von 5 Analysten 5,62 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 15,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,87 Milliarden INR umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 8,11 INR je Aktie, gegenüber 4,55 INR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 20,61 Milliarden INR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 14,05 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at