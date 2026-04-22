Acme United CorpShs Aktie

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WKN: 901247 / ISIN: US0048161048

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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: Acme United öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Acme United äußert sich am 23.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,475 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 15,85 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,410 USD je Aktie erzielt worden waren.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 8,81 Prozent auf 50,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 46,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,45 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,49 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 214,0 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 196,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

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