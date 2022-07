Ausblick: Acme United stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Acme United wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.07.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2022 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,820 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Acme United ein EPS von 0,940 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 14,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 51,6 Millionen USD gegenüber 44,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 2,38 USD im Vergleich zu 2,57 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 200,4 Millionen USD, gegenüber 182,1 Millionen USD ein Jahr zuvor.

