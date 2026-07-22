Ausblick: Acme United stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Acme United wird am 23.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,440 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,16 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 7,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 58,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 54,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,96 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,49 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 218,8 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 196,5 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at