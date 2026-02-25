Ausblick: Acme United vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Acme United wird am 26.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,425 USD aus. Im letzten Jahr hatte Acme United einen Gewinn von 0,410 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 3,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 47,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 45,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,45 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 2,45 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 196,8 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 194,5 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at