Ausblick: ACQ Bure Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

ACQ Bure Registered veröffentlicht am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten schätzen, dass ACQ Bure Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,620 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,940 SEK je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 5,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 589,9 Millionen SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 558,6 Millionen SEK aus.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,16 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,32 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,30 Milliarden SEK, gegenüber 2,33 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at