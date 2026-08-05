ACQ Bure AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QRSP / ISIN: SE0015657788
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: ACQ Bure Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
ACQ Bure Registered wird am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,335 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 235,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem ACQ Bure Registered 0,100 SEK je Aktie vermeldete.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 479,6 Millionen SEK – ein Minus von 3,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ACQ Bure Registered 499,1 Millionen SEK erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,15 SEK, gegenüber 1,49 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 2,11 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 2,22 Milliarden SEK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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