Ausblick: ACQ Bure Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ACQ Bure Registered wird am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,266 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 54,92 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,590 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll ACQ Bure Registered in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,81 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 512,1 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 623,1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,33 SEK, während im vorherigen Jahr noch 1,49 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,23 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,22 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at