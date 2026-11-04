ACQ Bure AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QRSP / ISIN: SE0015657788
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: ACQ Bure Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
ACQ Bure Registered wird am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,773 SEK je Aktie gegenüber 0,740 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 1,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 556,6 Millionen SEK gegenüber 547,5 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,65 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,49 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,20 Milliarden SEK, gegenüber 2,22 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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