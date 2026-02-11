ACQ Bure AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QRSP / ISIN: SE0015657788
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: ACQ Bure Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
ACQ Bure Registered wird am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,609 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,31 SEK je Aktie vermeldet.
5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 567,7 Millionen SEK – das würde einem Abschlag von 8,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 623,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
6 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,08 SEK je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 4,32 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 2,24 Milliarden SEK, gegenüber 2,33 Milliarden SEK im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
