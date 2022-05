Ausblick: Acreage öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Acreage stellt am 05.05.2022 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,054 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Acreage noch -0,070 USD je Aktie verloren.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 57,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 49,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,103 USD im Vergleich zu -0,600 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 263,8 Millionen USD, gegenüber 188,9 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at