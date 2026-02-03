Ausblick: Acrysil informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Acrysil stellt am 04.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 8,60 INR. Im Vorjahresquartal waren 4,37 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 19,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,42 Milliarden INR gegenüber 2,03 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 38,77 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 22,75 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 9,56 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 8,13 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at