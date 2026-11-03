Acrysil Aktie
ISIN: INE482D01024
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Acrysil legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Acrysil präsentiert am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 10,90 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 9,56 INR je Aktie erzielt worden.
Acrysil soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,70 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,41 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 41,50 INR, gegenüber 34,52 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 10,65 Milliarden INR im Vergleich zu 9,21 Milliarden INR im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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