Acrysil Aktie
ISIN: INE482D01024
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: Acrysil präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Acrysil wird am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 8,10 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 36,82 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 5,92 INR je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 12,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,32 Milliarden INR gegenüber 2,07 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 30,51 INR je Aktie, gegenüber 22,75 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 9,35 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 8,13 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
