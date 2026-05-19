Ausblick: Acrysil stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Acrysil lässt sich am 20.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Acrysil die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass Acrysil im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,70 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 6,55 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 8,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,21 Milliarden INR gegenüber 2,04 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 39,24 INR, gegenüber 22,75 INR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 9,45 Milliarden INR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 8,13 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at