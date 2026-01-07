Ausblick: Acuity Brands gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Acuity Brands wird am 08.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.11.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,59 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,35 USD je Aktie vermeldet.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 20,26 Prozent auf 1,14 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 951,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 19,97 USD im Vergleich zu 12,53 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 4,77 Milliarden USD, gegenüber 4,35 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at