Acuity Brands Aktie
WKN: 813307 / ISIN: US00508Y1029
|
07.01.2026 07:01:06
Ausblick: Acuity Brands gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Acuity Brands wird am 08.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.11.2025 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,59 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,35 USD je Aktie vermeldet.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 20,26 Prozent auf 1,14 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 951,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 19,97 USD im Vergleich zu 12,53 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 4,77 Milliarden USD, gegenüber 4,35 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Acuity Brands Inc.
|
07.01.26
|Ausblick: Acuity Brands gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
24.12.25
|Erste Schätzungen: Acuity Brands legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
30.09.25
|Ausblick: Acuity Brands öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.09.25
|Erste Schätzungen: Acuity Brands legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Acuity Brands Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Acuity Brands Inc.
|308,00
|-3,75%