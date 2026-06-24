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24.06.2026 07:01:06

Ausblick: Acuity Brands vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Acuity Brands lässt sich am 25.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Acuity Brands die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

9 Analysten schätzen, dass Acuity Brands für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,17 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,12 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,10 Prozent auf 1,18 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Acuity Brands noch 1,18 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 19,54 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 12,53 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,62 Milliarden USD, gegenüber 4,35 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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