Acuity Brands Aktie
WKN: 813307 / ISIN: US00508Y1029
|
24.06.2026 07:01:06
Ausblick: Acuity Brands vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Acuity Brands lässt sich am 25.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Acuity Brands die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
9 Analysten schätzen, dass Acuity Brands für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,17 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,12 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,10 Prozent auf 1,18 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Acuity Brands noch 1,18 Milliarden USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 19,54 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 12,53 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,62 Milliarden USD, gegenüber 4,35 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Acuity Brands Inc.
|
07:01
|Ausblick: Acuity Brands vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
10.06.26
|Erste Schätzungen: Acuity Brands legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
01.04.26
|Ausblick: Acuity Brands legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
18.03.26
|Erste Schätzungen: Acuity Brands gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
07.01.26
|Ausblick: Acuity Brands gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
24.12.25
|Erste Schätzungen: Acuity Brands legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Acuity Brands Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Acuity Brands Inc.
|260,00
|-6,47%