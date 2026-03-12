Ausblick: AcuityAds öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

AcuityAds wird am 13.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,015 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 81,25 Prozent verringert. Damals waren 0,080 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 9,33 Prozent auf 45,3 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte AcuityAds noch 49,9 Millionen CAD umgesetzt.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,178 CAD, gegenüber 0,020 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 145,6 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 140,4 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at