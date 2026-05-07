Ausblick: AcuityAds stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AcuityAds präsentiert am 08.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,070 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 75,00 Prozent verringert. Damals waren -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 4,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 30,4 Millionen CAD gegenüber 29,1 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,134 CAD, während im vorherigen Jahr noch -0,280 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 149,6 Millionen CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 143,6 Millionen CAD waren.

Redaktion finanzen.at