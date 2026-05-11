Acumen Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A3CTP6 / ISIN: US00509G2093
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11.05.2026 07:01:06
Ausblick: Acumen Pharmaceuticals legt Quartalsergebnis vor
Acumen Pharmaceuticals wird am 12.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,403 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,480 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 0,0 Millionen USD aus – das entspräche genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.
5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -1,612 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -2,000 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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