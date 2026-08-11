Acumen Pharmaceuticals Aktie

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WKN DE: A3CTP6 / ISIN: US00509G2093

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11.08.2026 07:01:06

Ausblick: Acumen Pharmaceuticals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Acumen Pharmaceuticals wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,359 USD. Das entspräche einem Gewinn von 47,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,680 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -1,422 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -2,000 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 0,0 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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