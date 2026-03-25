Acumen Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A3CTP6 / ISIN: US00509G2093
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25.03.2026 07:01:06
Ausblick: Acumen Pharmaceuticals zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Acumen Pharmaceuticals stellt am 26.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Acumen Pharmaceuticals im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,453 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,620 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz liegen die Prognosen von 3 Analysten bei durchschnittlich 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,0 Millionen USD.
Der Ausblick von 6 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,047 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,710 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 0,0 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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