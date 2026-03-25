Ausblick: Acumen Pharmaceuticals zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Acumen Pharmaceuticals stellt am 26.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Acumen Pharmaceuticals im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,453 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,620 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz liegen die Prognosen von 3 Analysten bei durchschnittlich 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,0 Millionen USD.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,047 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,710 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 0,0 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at