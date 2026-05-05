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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Acuren verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Acuren wird am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,059 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 102,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 474,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 234,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,142 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,600 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,18 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,53 Milliarden USD waren.

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