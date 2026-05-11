Acurx Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A41DXH / ISIN: US00510M2035
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11.05.2026 07:01:06
Ausblick: Acurx Pharmaceuticals stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Acurx Pharmaceuticals äußert sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,200 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -2,200 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal soll Acurx Pharmaceuticals mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst . Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,157 USD, während im vorherigen Jahr noch -5,320 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 0,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 0,0 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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