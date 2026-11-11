Acurx Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A41DXH / ISIN: US00510M2035
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Acurx Pharmaceuticals stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Acurx Pharmaceuticals lädt am 12.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,377 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Acurx Pharmaceuticals noch -1,230 USD je Aktie verloren.
Beim Umsatz liegt die Prognose von 1 Analyst bei 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,0 Millionen USD.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,720 USD, gegenüber -5,320 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 0,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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