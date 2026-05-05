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WKN DE: A2ATTR / ISIN: US0050981085

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Acushnet legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Acushnet stellt am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,40 USD gegenüber 1,62 USD im Vorjahresquartal.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 703,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Acushnet für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 722,5 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,74 USD im Vergleich zu 3,11 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 2,66 Milliarden USD, gegenüber 2,56 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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