Ausblick: Acushnet stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Acushnet lädt am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,847 USD. Dies würde einer Verringerung von 4,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Acushnet 0,890 USD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll Acushnet nach den Prognosen von 7 Analysten 634,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 620,5 Millionen USD umgesetzt worden.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,47 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,37 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,52 Milliarden USD, gegenüber 2,46 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at