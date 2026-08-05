Acushnet Holdings Aktie
WKN DE: A2ATTR / ISIN: US0050981085
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Acushnet zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Acushnet wird am 06.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,63 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,25 USD je Aktie erzielt worden.
Acushnet soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 788,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 720,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,75 USD je Aktie, gegenüber 3,11 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,68 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,56 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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