Ausblick: ACV Auctions A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

ACV Auctions A wird am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,062 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,100 USD je Aktie vermeldet.

ACV Auctions A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 199,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 14 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 171,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,234 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,480 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 767,8 Millionen USD, gegenüber 637,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

