ACV Auction a Aktie

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WKN DE: A2QRDH / ISIN: US00091G1040

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: ACV Auctions A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

ACV Auctions A wird am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

11 Analysten schätzen, dass ACV Auctions A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,030 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 13 Analysten einen Zuwachs von 10,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 201,8 Millionen USD gegenüber 182,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,192 USD im Vergleich zu -0,390 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 849,1 Millionen USD, gegenüber 759,6 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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