Ausblick: ACV Auctions A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ACV Auctions A wird am 23.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,013 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,150 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll ACV Auctions A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 182,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 13 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 159,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 14,23 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,168 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,480 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 757,6 Millionen USD, gegenüber 637,2 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at