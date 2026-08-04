Ausblick: Acxiom legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Acxiom lässt sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Acxiom die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,580 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,120 USD erwirtschaftet worden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 211,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 8,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 194,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,97 USD im Vergleich zu 2,24 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 887,8 Millionen USD, gegenüber 812,9 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at