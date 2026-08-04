Acxiom Holdings Aktie
WKN DE: A2N63A / ISIN: US53815P1084
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Acxiom legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Acxiom lässt sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Acxiom die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,580 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,120 USD erwirtschaftet worden.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 211,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 8,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 194,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,97 USD im Vergleich zu 2,24 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 887,8 Millionen USD, gegenüber 812,9 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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