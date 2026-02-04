Acxiom Holdings Aktie

WKN DE: A2N63A / ISIN: US53815P1084

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: Acxiom stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Acxiom wird am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Acxiom im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,686 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,170 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Acxiom in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,23 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 211,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 195,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,23 USD, gegenüber -0,010 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 812,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 745,6 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

