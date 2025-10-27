Ausblick: Adani Green Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Adani Green Energy wird am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 8,08 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Adani Green Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 1,56 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 38,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 42,29 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 30,55 Milliarden INR umgesetzt.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 17,81 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,37 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 151,93 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 112,07 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at