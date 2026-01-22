Ausblick: Adani Green Energy stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Adani Green Energy wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 4,10 INR je Aktie gegenüber 2,92 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 27,58 Prozent auf 30,17 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,65 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 17,97 INR, gegenüber 8,37 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 150,84 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 112,07 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at