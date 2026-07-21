Adani Green Energy Aktie

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WKN DE: A2JHVE / ISIN: INE364U01010

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21.07.2026 07:01:06

Ausblick: Adani Green Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Adani Green Energy lädt am 22.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 5,43 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 27,46 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 4,26 INR je Aktie erzielt worden waren.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 44,57 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 17,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 38,00 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 18,41 INR, während im vorherigen Jahr noch 9,65 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 178,72 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 129,23 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at

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